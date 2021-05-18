Пекин, , 20:44 — REGNUM По состоянию на конец прошлого года в Китае насчитывалось почти 5,8 тыс. различных музеев, а в период с 2016 по 2020 годы в стране в среднем каждые два дня открывался новый музей. Об этом 18 мая сообщает Синьхуа со ссылкой на данные, которые обнародовал заместитель министра культуры и туризма КНР Ли Цюнь, одновременно занимающий должность руководителя Государственного управления по охране культурного наследия.

Выступая на мероприятии, посвященном Дню музеев, который отмечается 18 мая, он отметил, что из общего количества музеев, которые зарегистрированы соответствующими ведомствами, более 1,2 тыс. являются государственными. Несмотря на негативное воздействие на посещаемость культурных заведений во время эпидемии, в прошлом году в Китае было проведено более 29 тыс. разнообразных выставок, которые посетили около 540 млн человек.