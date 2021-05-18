Пекин, , 20:38 — REGNUM В китайской столице вскоре ожидается появление нового, модернизированного передвижного медицинского пункта для вакцинации, созданного на базе автобуса. Об этом 18 мая сообщает Синьхуа, отмечая, что он разработан китайским автопроизводителем Foton Motor Group.

Автобус — медицинский пункт адаптирован под нужды пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями, а также снабжен набором необходимого оборудования и средствами для оказания скорой медицинской помощи в случае появления у пациента побочных эффектов при вакцинации. В комплект входят шесть видеокамер для распознавания лиц и определения температуры тела, выполненные на базе технологий искусственного интеллекта. Обо всем этом журналистам рассказал менеджер по продукции компании Foton Чэн Хуа.