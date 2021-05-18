Ханты-Мансийск, , 20:37 — REGNUM В Югре выпускные и «Последние звонки» в образовательных учреждениях пройдут в 2021 году очно и с участием родителей. Об этом сообщил на заседании оперативного штаба 18 мая директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

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Выпускные в очном формате пройдут только в тех классах и группах, которые не находятся в данный момент на карантине, подчеркнул Дренин.

Кроме того, установлено обязательное требование пропуска на эти мероприятия граждан, имеющих на руках отрицательный тест на коронавирусную инфекцию либо прошедших вакцинацию. Аналогичные требования установлены для мероприятий, которые проводятся в дошкольных учреждениях.