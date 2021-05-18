Киев, , 20:37 — REGNUM Желание приобрести систему ПВО, подобную той, которая стоит на вооружении в Израиле («Железный купол»), высказывают в Киеве, сообщает 18 мая Укринформ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

По словам украинского министра обороны Андрея Тарана, Украине нужна подобная система ПВО, что доказали «последние события, происходящие в Израиле». Назвав израильскую систему ПВО «одним из лучших образцов противоракетной обороны», украинский деятель добавил:

«Рассматриваем возможности приобретения чего-то по типу «Железного купола».

Он также сообщил, что Киев в 2020 году сделал ряд шагов «для создания противоракетной обороны Украины».

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине планируют разработать собственный ударный беспилотник