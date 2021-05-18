Киев, 18 мая, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Желание приобрести систему ПВО, подобную той, которая стоит на вооружении в Израиле («Железный купол»), высказывают в Киеве, сообщает 18 мая Укринформ.

(сс) Пресс-секретариат Армии обороны Израиля ПРО «Железный купол» в Израиле

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По словам украинского министра обороны Андрея Тарана, Украине нужна подобная система ПВО, что доказали «последние события, происходящие в Израиле». Назвав израильскую систему ПВО «одним из лучших образцов противоракетной обороны», украинский деятель добавил:

«Рассматриваем возможности приобретения чего-то по типу «Железного купола».

Он также сообщил, что Киев в 2020 году сделал ряд шагов «для создания противоракетной обороны Украины».