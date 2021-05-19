Приштина, Сербия, 19 мая, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Глава Косово Вьоса Османи 18 мая назвала прошедшую днем ранее международную операцию по изъятию 400 кг наркотиков «блестящим примером международного сотрудничества агентств защиты правопорядка». В операции участвовали полиция и специальная прокуратура Косово, полиция Албании, а также Италия и управление по борьбе с наркотиками США.

Interpol

На своей странице в социальной сети Twitter Османи сообщила, что успех операции является доводом в пользу «заслуженного принятия Косово в Интерпол» и поблагодарила США и Италию за помощь в проведении операции.

Успех операции в тот же день отметили в посольстве США в Приштине, подчеркнув, что борьба с наркотрафиком требует решительных действий, а также в посольстве Италии.

Напомним, Сербия активно препятствует вступлению Косово в Интерпол, опасаясь утечки данных организации к представителям албанских наркокартелей.