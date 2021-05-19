Приштина, , 13:33 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервалла 18 мая провела встречу с послом Финляндии в Косово Пией Стьернвалл, с которой обсудила ход диалога между Сербией и Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ознакомив Стьернвалл с приоритетами внешней политики Косово, Гервалла обсудила с финским дипломатом шаги, которые Косово предпринимает для реализации европейской повестки.

Стороны отметили необходимость углубления двустороннего сотрудничества, обмена опытом в сфере образования, культуры и работы с молодежью и выразили готовность к сотрудничеству по конкретным вопросам.

Посол Финляндии заявила, что ее страна поддерживает интеграцию Косово в Европейский союз и поддерживает вступление Косово в международные организации.

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