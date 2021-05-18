Москва, , 20:34 — REGNUM Генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», заместитель председателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко высоко оценивает «социальные поправки» партии «Единая Россия», принятые во вторник, 18 мая, Государственной думой.

«Я считаю, что поправки, предложенные партией «Единая Россия» и принятые Государственной думой, соответствуют духу времени. Они направлены на поддержку тех социальных групп, от которых во многом зависит улучшение демографической ситуации в стране, — рассказал Сергей Рыбальченко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Особенно я хотело бы выделить пособия для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в связи с беременностью и рождением ребенка. Для тех, у кого ребенок уже появился, есть соответствующие пособия, которые им оплачиваются в объеме, не меньшем прожиточного минимума при соответствующем низком среднедушевом доходе в семье. Однако для беременных женщин такого пособия не было. Во время пандемии именно беременные женщины оказались в группе риска. Общественность неоднократно поднимала этот вопрос. В частности, наша комиссия неоднократно обращалась и в Министерство труда и социальной защиты, и в Государственную думу. И мы с большим удовлетворением отмечаем тот факт, что сейчас такое решение принято. Это позволит создать условия для уверенности в завтрашнем дне, дополнительные условия для принятие решения о рождении ребенка для женщин, которые в результате беременности рискуют потерять работу», — отметил эксперт.

«Ситуация на рынке труда пока еще остается напряженной, и это пособие, на мой взгляд, будет способствовать улучшению положения женщин, решающихся на рождение ребенка», — особо подчеркнул Сергей Рыбальченко.

«Еще одно важное пособие связано с поддержкой одиноких родителей, которые не получают алиментов, ибо по различным причинам самостоятельно воспитывает ребенка. Этот вопрос поднимался еще в 2012 году, он очень сложен и неоднозначен, в нем присутствуют моменты, связанные с возможными манипуляциями формулировками. Но не смотря на эти риски — это решение оправдано, оно позволит запустить этот процесс, и через какое-то время мы ожидаем увидеть, что улучшиться положения семей, получающих алименты», — отметил он.

«В свою очередь в Общественной палате РФ мы выступаем с инициативой принятия отдельного законопроекта о минимальном уровне алиментных выплат, который, на мой взгляд, должен быть не менее половины прожиточного минимума, а возможно, и соответствовать ему в полном объеме. Потому что вклад государства, выплачивающего пособия, и второго родителя, по крайней мере, должны быть эквивалентными, равными. Сейчас такого механизма нет, иногда недобросовестные родители уходят от выплат, и в этом случае государство вынуждено будет действовать по сложным условиям.

«Но, в любом случае, я думаю, что это решение правильное — государство должно стоять на защите ребенка. И это соответствует тому положению Конституции РФ, по которому дети признаются важнейшим приоритетом государственной политики», — завершил свой комментарий Сергей Рыбальченко.

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