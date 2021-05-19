Приштина, , 13:49 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 18 мая провел встречу с министром обороны Албании Нико Пелеши. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

В ходе встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве во имя реализации совместных интересов. Соглашение предполагает сотрудничество в целях обеспечения интеграции Косово в НАТО.

После встречи Мехай сообщил журналистам, что министры обороны «братских стран» обсудили создание юридической базы для проведения совместных военных мероприятий.

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