Скопье, , 23:12 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев 24 мая в ходе празднования дня святых Кирилла и Мефодия, ради которого он и его македонский коллега прибыли в Рим, заявил, что дорога Северной Македонии в Европейский союз пролегает через Софию.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что в настоящее время на Болгарию обращено много внимания, если не сказать давления со стороны ЕС. Радев напомнил, что Болгария входит в НАТО и потребовал солидарности от других странов-членов организации.

По словам Радева, целью Болгарии, накладывающей вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, является недопущение появления новых проблем в Евросоюзе.

Политик пообещал, что он и президент Северной Македонии Стево Пендаровски опубликуют совместное заявление, в котором выразят свою политическую волю к развитию отношений между двумя странами в духе доверия и добрососедства.