Вашингтон, , 20:27 — REGNUM В многопользовательской игре Call of Duty: Warzone появилась необычная винтовка, оборудованная клавиатурой. Об этом 18 мая сообщил портал GamesRadar.

Оружие, получившее название Shredder, чем-то отчасти напоминает клавишную электрогитару. В действительности оно является «сверхмощной» версией штурмовой винтовки FAMAS, в которой под окном механизма удаления гильз расположены клавиши.

При использовании клавиатуры геймеры могут слышать странную короткую мелодию. Получить Shredder можно, купив набор Music Legend Mastercraft Bundle, стоимость которого составляет 2400 очков Call of Duty (или 1799 рублей).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Call Of Duty: Warzone за внутриигровое мошенничество заблокировали уже более 500 тыс. аккаунтов игрок. Об очередной «чистке» студия Raven Software сообщила 15 мая 2021 года.

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