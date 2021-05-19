Приштина, Сербия, 19 мая, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервалла-Шварц и министр культуры, молодежи и спорта Хайрулла Чеку 18 мая направили письмо исполнительному председателю Europa Nostra в связи с включением Дечанского монастыря в список наиболее уязвимых объектов культурного наследия.

Julian Nyča Дечанский монастырь. Сербия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в письме говорится, что данное решение было несправедливо и политически мотивированно. Приводим выдержку из письма:

«В ходе процесса (представители — ИА REGNUM) Europa Nostra не посетили Косово и Манастир и не провели консультаций с заинтересованными сторонами. Дечанский монастырь и любая православная церковь в Дечане пользуются высшим уровнем безопасности».

Косовские министры пригласили представителей организации приехать в край, чтобы лично ознакомиться с состоянием монастыря убедиться в необоснованности принятого решения.

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Дечанский монастырь 5 февраля 2021 года был назван в числе наиболее уязвимых объектов культурного наследия.