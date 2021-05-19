Приштина, 19 мая 2021, 12:21 — REGNUM Посол Италии в Приштине Никола Орландо 18 мая прокомментировал изъятие 400 кг наркотиков в ходе международной полицейской операции в косовском городе Липлян.
Албанское новостное агентство Telegrafi приводит заявление Орландо:
Сообщается, что глава полиции Косово Самедин Мехмети 3 мая узнал, что некий сомнительный груз, направляющийся в Косово, находится в итальянском порту. Мехмети достиг соглашения с итальянскими и албанскими властями о том, чтобы за доставкой груза шла слежка. Считается, что груз прибыл в Косово из Бразилии.
По данным на 18 мая было арестовано семь граждан республики Косово, ведутся поиски других причастных.
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