Приштина, , 12:21 — REGNUM Посол Италии в Приштине Никола Орландо 18 мая прокомментировал изъятие 400 кг наркотиков в ходе международной полицейской операции в косовском городе Липлян.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит заявление Орландо:

«Италия, Косово, полиция Албании и Управление по борьбе с наркотиками США провели самую крупную за всю историю операцию против наркотиков… Сегодня мы празднуем этот великий межконтинентальный успех с министром Джелялем Свечлой (глава МВД Косово — ИА REGNUM) и операционными командами.

Я горд нашим эффективным сотрудничеством в борьбе с преступностью».

Сообщается, что глава полиции Косово Самедин Мехмети 3 мая узнал, что некий сомнительный груз, направляющийся в Косово, находится в итальянском порту. Мехмети достиг соглашения с итальянскими и албанскими властями о том, чтобы за доставкой груза шла слежка. Считается, что груз прибыл в Косово из Бразилии.

По данным на 18 мая было арестовано семь граждан республики Косово, ведутся поиски других причастных.

Читайте ранее в этом сюжете: Бразильская полиция раскрыла канал отправки наркотиков в Европу