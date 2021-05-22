Тирана, , 00:03 — REGNUM В Албании 21 мая в результате обследования 3167 человек выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 556 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 132 153 случая заражения коронавирусом. 128 425 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 244 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них один мужчина в возрасте 77 лет — за последние сутки.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 1287, из них абсолютное большинство — 822 — в Тиране. На стационарном лечении находится 61 пациент — это число продолжает уменьшаться уже четвертый месяц.

За два месяца эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла показателя в 2−6 человек, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до пары десятков. Аналогичное улучшение ситуации наблюдается и в соседних Косово и Северной Македонии.

С 12 апреля в стране смягчен комендантский час: теперь он действует с 22:00 до 6:00.

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