Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Руководство США не считает, что резолюция СБ ООН по прекращению насилия в ходе арабо-израильского конфликта поможет «остановить страдания израильтян и палестинцев», поэтому не поддерживает её, сообщила 18 мая журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Отмечая, что американское руководство «хочет, чтобы насилие на земле, а также страдания израильтян и палестинцев прекратились», представитель Белого дома сказала, что Вашингтон выступает за дипломатический вывод стран из конфликта.

Псаки «Наилучший путь прекратить международный конфликт — не обсуждать его публично».

Что касается американской миссии в разрешении конфликта, то каждое слово из США на эту тему «направлено на то, чтобы насилие на земле, страдания израильтян и палестинцев прекратились», заявила Псаки.

Псаки «Мы не собираемся предпринимать действий или шагов, которые, по нашему мнению, не будут способствовать этим усилиям».

Напомним, 18 мая СБ ООН уже в четвёртый раз будет проводить заседание по урегулированию конфликта Израиля и Палестины. В предыдущие встречи не удалось согласовать резолюцию о прекращении насилия, поскольку её блокировали США.

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