Тунис, , 20:11 — REGNUM Более 50 человек пропали без вести после крушения их лодки около берегов Туниса. Об этом 18 мая сообщает Le Figaro.

Всего, чтобы нелегально попасть в Европу, на лодке из Ливии отправилось около 90 мигрантов. 30 выживших были обнаружены на нефтяной платформе Miskar, находящейся на юге Туниса, и были спасены 18 мая. Около 60 человек пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у берегов Туниса без вести пропали 17 мигрантов.

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