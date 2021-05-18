Тюмень, , 20:10 — REGNUM Тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восемь сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, этапирован в Тюменскую область. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил его адвокат Руслан Нагиев.

«Рамиля Шамсутдинова этапировали в Тюменскую область для отбывания наказания по месту жительства. Там его смогут навестить отец и братья. Отношения с сокамерниками и другими заключёнными у Рамиля хорошие. За все время ни одного конфликта не было», — заявил защитник Шамсутдинова.

Напомним, 21 января 2021 года суд приговорил рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 25 октября 2019 года Забайкалье при смене караула солдат-срочник взял автомат и расстрелял офицеров и сослуживцев в войсковой части. В результате трагедии погибли восемь человек и ещё двое пострадали, один потерпевший до сих пор находится в коме.

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