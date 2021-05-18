Москва, , 20:10 — REGNUM Таиланд выражает заинтересованность в закупках российской вакцины от коронавируса для животных. Об этом 18 мая сообщила журналистам советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

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По её словам, Россельхознадзор при участии подведомственного службе Федерального центра охраны здоровья животных провёл переговоры с представителями одного из крупнейших производителей нано-нутрицевтических препаратов для людей и животных Таиланда Supreme Pharmatech Co., Ltd. Переговоры состоялись по инициативе тайской стороны.

«В ходе видеоконференции тайская сторона выразила заинтересованность в импорте препарата, который направлен на профилактику и снижение рисков для возникновения пандемии как среди домашних, так и среди диких животных», — сказала Мелано.

Представитель Россельхознадзора отметила, что с российской стороны была выражена готовность предоставить пробную партию в количестве 10 тысяч доз. Тайский фармпроизводитель пообещал приложить максимум усилий для переговоров с государственными компетентными органами королевства о возможности оперативной регистрации препарата и разрешения на его поставку в коммерческих целях.

В Россельхознадзоре также сообщили, то также подчеркнула, что к первой в мире зарегистрированной вакцине против COVID-19 для животных уже проявили интерес в Аргентине, Южной Корее, Японии, Евросоюзе и других странах.