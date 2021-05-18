Ижевск, , 20:07 — REGNUM Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура начала проверку по по факту пожара в лесах особо охраняемой природной территории федерального значения Национальный парк «Нечкинский». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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Установлено, что накануне на территории нацпарка произошел пожар в районе деревни Сидоровы горы вследствие неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности в лесах и тушении лесных пожаров. В случае выявления нарушений будут применены меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, у деревень Поваренки в Завьяловском районе и Сидоровы Горы в Воткинском районе произошел лесной пожар. Площадь возгорания составила около десяти гектаров. Пожар перекинулся на земли национального парка «Нечкинский», площадь возгорания составила около 100 гектаров.

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