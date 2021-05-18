Лос-Анджелес, США, , 20:06 — REGNUM Названа дата релиза фантастического фильма «Мортал Комбат» на дисках формата Blu ray. Об этом 18 мая сообщил портал Comicbook.

Предзаказы на версию картины для домашнего просмотра уже появились на сайте Best Buy. Начало продаж дисков Blu-ray и 4K Blu-ray с «Мортал Комбат» запланировано на 13 июля 2021 года.

Напомним, премьера фильма «Мортал Комбат» по популярной серии видеоигр состоялась 8 апреля 2021 года. Снял его режиссёр Саймон Маккуойд. Ранее СМИ сообщили, что для того, чтобы окупиться в прокате картине необходимо собрать $50 млн. На сегодня сумма мировых кассовых сборов «Мортал Комбат» составляет $76,7 млн.

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