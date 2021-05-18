Киев, , 20:05 — REGNUM Назначение новых министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения Украины может произойти в четверг, 20 мая, после чего кадровых изменений в правительстве до осени не предвидится.

Об этом заявила на брифинге вечером 18 мая глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Может, будут какие-то кадровые изменения на крупных предприятиях, но министерских ротаций я до осени не предвижу, по крайней мере, по состоянию на сейчас», — заявил Арахамия.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада уволила министра здравоохранения Максима Степанова, министра инфраструктуры Владислав Криклия и министра экономики Игоря Петрашко. За увольнение министров депутаты Рады отдали от 280 до 292 голосов при 226 необходимых. До этого, 29 апреля, Верховная рада назначила Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.