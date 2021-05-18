Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Согласно новому отчету Госдепартамента США о Латинской Америке, шесть чиновников Гондураса и два политика Гватемалы «предполагаются коррумпированными». Об этом 18 мая сообщает Reuters со ссылкой на опубликованные офисом сенатора от партии Республиканцев Нормы Торрес документы.

Отчет также упоминает бывших политиков, занимавших высокие посты в правительстве Гватемалы, и членов администрации президента Сальвадора Найиба Букеле.

Список опубликовали менее чем через неделю после того, как специальный посланник президента США по вопросам стран «Северного треугольника»Рекардо Зунингпосетил Сальвадор и встретился с Букеле.

Издание отмечает, что Госдепартамент пока что не дал комментариев.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее президент Сальвадора Найиб Букеле отказался встречаться с Зунингомиз-за «пренебрежительного отношения» со стороны Демократической партии и администрации президента США Джо Байдена.

Букеле заявил, что не встретится с представителями администрации Байдена до тех пор, пока США не смягчат критику в его сторону, перестав сомневаться в его приверженности демократии и главенству закона.

Отметим, в «Северный треугольник» входят Гватемала, Сальвадор и Гондурас. В последние годы больше всего мигрантов прибывали в США именно из этих стран.