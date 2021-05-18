Сидней, Австралия, 18 мая, 2021, 20:17 — ИА Регнум. В Дорожной карте развития мирового энергетического сектора Международного энергетического агентства (МЭА), в которой описывается путь к нулевым выбросам, говорится о том, что Австралия не сможет эффективно достичь нулевых выбросов к 2050 году, если не закроет к 2030 году австралийскую энергетическую компанию AGL, которая, по мнению Агентства, является крупнейшим в Австралии загрязнителем климата.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Об этом пишет информационный портал MIRAGENEWS.COM 18 мая 2021 года.

В дорожной карте говорится, что использование бурого угля в странах с развитой экономикой, включая Австралию, должно быть прекращено к 2030 году, и что Австралия должна перейти на электричество с нулевыми чистыми выбросами к 2035 году, чтобы достичь целевого показателя чистых нулевых выбросов к 2050 году. Этот путь к сокращению выбросов потребует закрытия угольных шахт AGL в Виктории и Новом Южном Уэльсе к 2030 году.

«Дорожная карта одной из самых уважаемых и консервативных энергетических организаций мира показывает, что AGL должна ускорить закрытие своих угольных шахт, чтобы Австралия могла сыграть свою роль в сокращении глобальных выбросов и избежать климатической катастрофы, — сказалГленн Уокер, старший специалист кампании Greenpeace Australia Pacific. — Теперь для AGL установлен крайний срок — 2030 год — для закрытия своих угольных активов, которые являются самым крупным источником выбросов парниковых газов в Австралии. Как четко указывает Международное энергетическое агентство в этом документе, текущие планы AGL по продлению срока эксплуатации своих угольных шахт до 2048 года ограничивают способность Австралии и всего мира эффективно бороться с изменением климата. AGL необходимо действовать прямо сейчас и сыграть свою роль в качестве ответственного корпоративного юридического лица. Следование текущему графику закрытия угольных предприятий — это заигрывание с климатической катастрофой».

AGL недавно возбудила судебный иск против Greenpeace Australia Pacific за кампанию, разоблачающую AGL как крупнейшего в Австралии загрязнителя климата. Рассмотрение дела в Федеральном суде в Сиднее запланировано на 2 июня 2021 года.

«Похоже, AGL больше беспокоит ущерб своему бренду, чем ущерб, который угольные активы наносят нашему климату, — высказал свое мнение Гленн Уокер. — Как показывает новая дорожная карта, для AGL пришла пора правильно расставить приоритеты».