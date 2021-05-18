Вашингтон, , 19:58 — REGNUM В случае дальнейшего ухудшения отношений Вашингтона с Турцией Украина будет обречена на поражение в конфликте с Россией, сообщает 18 мая издание The National Interest.

По мнению политического аналитика Харуна Карчича, в этом случае Киев и Анкара не смогут объединить свои усилия для противостояния России в Черном море, а Украина не сможет достичь своих целей.

Харун Карчич отмечает, что администрация Байдена намерена поддерживать Киев против «территориальной экспансии» России в Черном море, но обедняет эту поддержку, ссорясь с Анкарой.

«Потеря союзника по НАТО, который имеет выходы на Черное, Эгейское и Средиземное моря, на Балканы, Кавказ, Иран, Ирак и Сирию, приведет к тому, что все эти стратегически важные регионы будут поданы России «на серебряном блюде», — заявляет Карчич.

Напомним, ранее в США публиковались прогнозы отставных военных о перспективах вероятного прямого конфликта России и Украины в регионе Черного моря. По их мнению, блок НАТО, даже если и решит вмешаться, не успеет перебросить в этот регион свои войска, поэтому Россия одержит безоговорочную победу.

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