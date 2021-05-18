Санта-Клара, США, , 19:56 — REGNUM Nvidia объявила, что её новые версии видеокарт GeForce RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 Ti получат ограничитель майнинга криптовалюты Ethereum. Об этом 18 мая сообщил журнал PC Gamer.

В конце мая 2021 года эти видеокарты начнут выходить с меткой LHR (Lite Hash Rate). В Nvidia заявили, что сейчас компания заключает соответствующие соглашения с производителями, чтобы клиенты точно понимали, что именно они приобретают. Отмечается, что покупатели будут видеть идентификатор LHR в том числе на коробках видеокарт.

Напомним, в феврале 2021 года Nvidia объявила, что все видеокарты GeForce RTX 3060 получат ограничитель майнига Ethereum на уровне драйвера. Компания пояснила, что таким образом она хочет решить проблему дефицита новых устройств на рынке, чтобы геймеры смогли их приобрести. Стоит отметить, что позже Nvidia из-за ошибки выпустила версию драйвера GeForce RTX 3060 для разработчиков, которая позволила майнерам обойти ограничение.

Читайте ранее в этом сюжете: Wccftech: Nvidia хочет ограничить майнеров, но пострадают снова геймеры