18 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Мирослава Романенко, , 20:25 — REGNUM Верховная рада Украины 18 мая на заседании отправила в отставку главу минздрава страны Максима Степанова. За это решение проголосовали 292 народных депутата при 226 необходимых.

Максим Степанов Минздрав Украины

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Отставку украинского министра обсудили читатели телеграм-каналов «Первый независимый», «Бородатая Бабушка», а также на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Среди комментирующих были те, кто положительно оценивает работу уволенного министра. Были и те, кто напомнил, что Степанов не зарегистрировал вакцину «Спутник V», и Украина не смогла производить препарат в стране, хотя имела технические возможности.

«Он в накладе не будет! Не обидят! Сытное местечко найдут! В больницу работать не пойдёт точно, не дурак горбатиться за смешную зарплату!» — написала Оришка Г.

«Ну, теперь любимый ученик Супрун (вероятно, речь идет о главном санитарном враче Украины, заместителе министра здравоохранения Викторе Ляшко — М.Р.) вам такую медицину устроит… Краше тикаты (лучше бежать. — М. Р.)» — отметил Александр Н.

«А почему нет уголовного дела и обвинительного приговора за тысячи умерших украинцев и миллионы, которые не вакцинированы?» — спросил Валерий Р.

«Вся Рада не на своем месте, включая президента», — пишет Светлана К.

«Надо не пешки передвигать, а систему менять с профессионалами, а не по принадлежности к партии, т. к. скоро вымрем…» — добавила Татьяна О.

«Вакцинация провалена. Блин, капец, этим фуфлом никто не хочет прививаться. А другой вакциной низя, фонд дяди Сэма не разрешает. Самое интересное, что Степанов имел поддержку среди медиков…» — пишет Natali S.

Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Украина… так «Спутник» обсирала, что испугала людей на любую вакцину», — написал Пётр К.

«Карманы набили, заходите следующие», — добавил Андрей.

«А зачем нам вообще все эти министры? СНБО решает любой вопрос. [Глава СНБО Алексей] Данилов не даст соврать», — отметил Михаил Миня.

«Называется смена свиней у корыта», — отреагировал Павел.

«Министров новых надо назначать по правильному ответу на вопрос «чей Крым»? Хоть медики и были за Степанова, он… тоже топил против того, чтобы у нас «Спутник V» производили…» — отметил Константин П.

«Другого дурака-вора назначат. Ни горевать, ни плакать не придется. Всё будет по-старому с новой фамилией!» — добавила Olga Y.

«Радость-то какая! А отчитаться, что было сделано за год работы, сколько медработников уволились, а за вакцины кто отвечать будет? Ведь он ходил ужинать в американское посольство, где получил запрет на «Спутник», а сколько наварили на индийском и китайском шмурдяке, кто отвечать будет? А где доблестное СНБО, которое всё решает и всех сажает? Вопросов куча, ждем ответа, как соловей лета! Вот только так!» — пишет Николай К.

«Сча назначат Табаки от Хозяина, реформа «смерть» (бывшей и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. — М. Р.) продолжится», — добавил Денис.

Разгрузка контейнеров с вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech в аэропорту Борисполя Минздрав Украины

«Степанова сняли голосованием в Раде, теперь здравоохранение сдадут «соросне», видать, нужно ускорить темпы уничтожения украинцев путём продолжения ликвидации больниц. Спасибо Зеленскому, Супрун аплодирует стоя…» — прокомментировал в своем телеграм-канале увольнение Степанова украинский журналист Дмитрий Василец.

«Увольнение министра здравоохранения Степанова проголосовали в Раде не по оценке его профессиональной деятельности. Увольнение продавили «соросята». Плевать они хотели на мнение врачебного сообщества, которое в большинстве своём позитивно оценивало и поддерживало работу министра. А у Порошенко по этому поводу сегодня вообще праздник», — подытожил в своем телеграм-канале бывший депутат Рады Михаил Добкин.

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Напомним, также в отставку сегодня, 18 мая, были отправлены министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий.