Йошкар-Ола, , 19:54 — REGNUM В Марий Эл с 17 по 26 мая установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на официальном портале госвласти региона.

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Документом устанавливается ограничение на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории 18 лесничеств. По границам лесничеств будут установлены предупредительные аншлаги с информацией о введении ограничений и периоде их действия. Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами.

ИА REGNUM напоминает, по данным Марийского гидрометцентра, в настоящее время температура воздуха на территории республики составляет +27°С. Ожидается, что днем 19 мая столбики термометров поднимутся до +32°С, 20 мая — до +31°С, 21 мая — до +26°С