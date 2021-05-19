Любляна, 19 мая, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич прокомментировал прошедший 17 мая в словенском Брдо саммит Брдо-Бриони. По словам политика, спор президентов Косово и Сербии Вьосы Османи и Александра Вучича о законности провозглашения независимости края превратил саммит в «балканский кабак».

predsjednistvobih.ba Желько Комшич

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова Комшича:

Желько Комшич Страны региона, вместо того, чтобы накануне встречи с Брюсселе выступить с единой позицией о том, что весь регион должен вступить в Европейский Союз, мы вернулись к истории, если не сказать в какой-то «балканский кабак», где мы обсуждали темы, которые не поднимаются на саммите Брдо-Бриони.

По словам боснийского политика, «все и так знают позиции президентов Косово и Сербии», саммит же Брдо-Бриони посвящен не обсуждению балканских проблем, но именно вопросам евроинтеграции.