София, , 17:44 — REGNUM Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 20 мая провел встречу с послом Болгарии Ангелом Ангеловым.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, болгарский посол заявил, что его страна готова к продолжению диалога с Северной Македонией, поскольку лишь диалог восстановит доверие между двумя странами.

В официальном уведомлении болгарского МИД о встрече подчеркивается, что страна привержена реализации соглашения о добрососедстве с Северной Македонией. На это в Скопье ответили, что техническое правительство Болгарии должно обеспечить продолжение диалога, и выразили надежду на то, что вето на начало переговоров о вступлении страны в Евросоюз будет снято.

Читайте ранее в этом сюжете: В Скопье ожидают разрешения конфликта с Болгарией к июню