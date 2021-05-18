Новая Усмань, Воронежская область, 18 мая, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Прокурорская проверка начата в связи с обнаружением свалки из просроченных вакцин от туберкулеза в Новоусманском районе Воронежской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Михаил Усов 18 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Прокурорская проверка будет проводиться с привлечением специалистов Роспотребнадзора. В случае наличия признаков нарушения закона будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки, которую проводит прокуратура района, взят на контроль в прокуратуре области.

Ситуацию также прокомментировали в департаменте здравоохранения Воронежской области.

«После появления в социальных сетях информации о найденных в Новой Усмани ампулах с медикаментами представители Новоусманской РБ и районного Роспотребнадзора выехали на место импровизированной свалки, которая оказалась не у ТЦ, как сообщалось в соцсетях. Согласно маркировке на упаковках и ампулах, выброшенная туберкулезная вакцина для щадящей первичной иммунизации (БЦЖ-М) не принадлежат Новоусманской РБ. А аллергоид из домашней пыли в учреждение никогда не поставлялся и соответственно не использовался. Дополнительно сообщаем, что во всех государственных медицинских организациях, в том числе медицинских кабинетах дошкольных и школьных образовательных учреждений, имеются технологические журналы учета вакцин, медикаментов и их отходов. Ведется строгий учет, а утилизация осуществляется сертифицированными организациями по соответствующим договорам», — говорится в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в соцсетях были опубликованы фотографии выброшенных коробок с вакциной от туберкулеза.