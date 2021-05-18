Лос-Анджелес, США, , 19:42 — REGNUM Стоимость рекламы во время трансляции церемонии вручения премии «Оскара» может снизиться из-за падения её популярности. Об этом 18 мая сообщил портал The Wrap.

«Нет никаких сомнений в том, что мы рассмотрим все виды спонсорской поддержки по всему нашему бизнесу в будущем», — заявила руководитель отдела продаж рекламы Disney Рита Ферро, отметив, что в 2021 году кинокомпания увидела «сильное влияние» сложившихся обстоятельств на «Оскар».

Ферро добавила, что «нет никаких сомнений», в том что Disney будет готова принять все «все виды спонсорской поддержки», по всему бизнесу компании, убедившись, что они будут соответствовать «потенциалу, аудитории и влиянию».

Для справки: трансляция «Оскара» является одной из самых дорогих в телеиндустрии, когда речь заходит о рекламе, стоимость 30 секунд эфира порой доходила до $2 млн. В 2021 году трансляция 93-й церемонии вручения премии установила антирекорд, собрав лишь $10,4 млн зрителей, что на 56% меньше, чем в 2020 году.

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