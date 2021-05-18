Москва, , 19:41 — REGNUM Британские власти идут на открытую конфронтацию с Россией вместо развития двустороннего диалога, заявил 18 мая директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью ВВС.

По словам Нарышкина, в Москве не находят рациональных оснований такой позиции Лондона.

«Вместо того чтобы развивать диалог, Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией. Для нас это очень печально. Мы, признаться, не можем найти какое-либо рациональное объяснение такой, на наш взгляд, недальновидной политики», — сказал Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Нарышкин пояснил, что по-настоящему суверенное государство должно обладать сильными разведслужбами.

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