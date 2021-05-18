Санкт-Петербург, , 19:47 — REGNUM В Петроградском районе Санкт-Петербурга по повышенному номеру сложности пожарные тушат бывший доходный дом Басевича, за сохранение которого несколько лет борются петербургские градозащитники. О пожаре 18 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожар в доме 7 на Большой Пушкарской улице в Петроградском районе Петербурга начался вечером 18 мая. В 18:48 мск ранг пожара был повышен до 1-БИС. К ликвидации пожара привлечено от МЧС шесть единиц техники и 32 человека личного состава.

Как уточняет телеканал «78», в горящем доме Басевича обрушились перекрытия трёх верхних этажей.

Отметим, что это не первое возгорание в историческом доме, за сохранение которого борются горожане и градозащитники. В июле 2020 года, также по повышенному номеру сложности тушили эту архитектурную достопримечательность. Тогда огонь охватил 120 кв. м. на 5, 6, 7 этажах. После того как с пламенем удалось справиться, защитники дома высказали мнение, что пожар произошел неслучайно, и дом подожгли недобросовестные застройщики, которые хотят уничтожить здание.

Ранее региональный филиал ВООПИиК сообщал, что опасается сноса дома Басевича, 1912 года постройки. Этим домом владеет Академия танца Бориса Эйфмана, и после сноса на его месте собирались разместить многоэтажные апартаменты для артистов, воссоздав лишь лицевой фасад. Градозащитники же требуют восстановить историческое здание в его прежнем виде, а также вернуть его в программу капитального ремонта, откуда его исключили в 2016 году. Борьба за здание продолжается на протяжении нескольких лет.

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