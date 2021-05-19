Брдо, , 06:56 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи по завершении саммита Брдо-Бриони в Словении провела встречу с черногорским коллегой Мило Джукановичем.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, президенты расценили текущие двусторонние отношения как хорошие и назвали связующим звеном в отношениях проживающее на территории Косово черногорское меньшинство.

Стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества, либерализацию виз с Европейским союзом, а также вступление Косово в НАТО и Евросоюз, а также углубление сотрудничества в сфере туризма, культуры, образования и торгово-экономического обмена.

Османи и Джуканович выступили против изменения границ в регионе, а также выразили обеспокоенность в связи с ростом влияния России в регионе.