Брдо, , 07:06 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 17 мая принял участие в заседании саммита Брдо-Бриони в словенском Брдо. Целью процесса Брдо-Бриони является помощь странам Западным Балканам во вступлении в ЕС со стороны Хорватии и Словении.

Как сообщает албанское новостное агентство Радио Свободная Европа (СМИ — иностранный агент), Вучич покинул саммит прежде его окончания под предлогом предстоящих встреч в ставке НАТО в Брюсселе.

Сообщается, что политик выступил против того, чтобы в заключении саммита упоминался принцип «неизменения границ» в регионе без приставки «границ, признанных ООН», что вызвало возмущение президента Косово Вьосы Османи.

По словам Вучича, «Косово, провозгласив свою независимость, также нарушило принципа неизменения границ».

Напомним, недопустимость изменения границ на Балканах стала общим местом во всех заявлениях о Балканах после «вброса» в СМИ неофициального документа с предложениями «об окончательном разделе Югославии» и формировании «Великой Албании» и «Великой Сербии».

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