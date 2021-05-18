Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Сумма в $155 млн в качестве гуманитарной помощи беженцам народности рохинджа в Мьянме и Бангладеш будет дополнительно выделена американскими властями, сообщается 18 мая на сайте Госдепартамента США.

По данным госдепартамента, помощь будет оказана более чем 900 тыс. беженцев в Бангладеше, которые скрылись от жестокости властей Мьянмы.

Ранее Соединенные Штаты выделили на помощь народности рохиджа $59 млн.

Напомним, 20 декабря стало известно о решении властей Индонезии предоставить грант в размере 7,5 млрд рупий (около $535 тыс.) для возвращения беженцев рохинджа из Бангладеш в Мьянму.

Как сообщалоИА REGNUM, официальный представитель мьянманских военных властей генералЗо Мин Тунзаявил, что беспорядки в Мьянме подпитывали деньги американского Фонда Сороса.