Лондон, , 19:35 — REGNUM 18 мая в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» в рамках предпоследнего 37-го тура Английской Премьер-лиги по футболу сезона 2020/21 встретятся «Саутгемптон» и «Лидс Юнайтед». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Стартовые составы команд:

«Саутгемптон»: МакКарти, Уокер-Питерс, Вестергор, Стивенс, Салису, Уорд-Прауз, Дженепо, Армстронг, Уолкотт, Адамс, Телла.

Запасные: Ингз, Редмонд, Минамино, Обафеми, Беднарек, Нлундулу, Форстер, Ферри.

«Лидс Юнайтед»: Касилья, Эйлинг, Купер, Льоренте, Алиоски, Даллас, Диас, Харрисон, Филлипс, Бэмфорд, Родриго.

Запасные: Мелье, Поведа, Робертс, Эрнандес, Стрейк, Дэвис, Берарди, Шеклтон, Дженкинс.

Бригада арбитров: Питер Бенкс | Нил Дэвис | Джеймс Мейнуоринг | Кевин Френд | Давид Кут.

На данный момент «Лидс Юнайтед» с 53-мя набранными очками идет на десятой позиции в турнирной таблице. «Саутгемптон» с 43-мя баллами идет четырьмя строчками ниже.

Последняя встреча этих команд завершилась разгромной победой «Лидса» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Патрик Бэмфорд, Стюарт Даллас и Рафаэль Диас.