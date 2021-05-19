Приштина, 19 мая 2021, 06:58 — REGNUM Более 300 служащих Сил безопасности Косово с 17 по 29 мая будут принимать участие в учениях НАТО под руководством США «Defender Europe 21».
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 330 косоваров будут задействованы в учениях на территории деревни Бабай и Бокес и аэропорта в муниципалитете Джяковица.
Учения «Defender Europe 21» проходят на территории 16 стран, включая Косово и Албанию. В них принимают участие 28 тысяч военнослужащих из 27 стран.
Командующий Силами безопасности Косово Рахман Рама назвал главной целью участия Косово в учениях укрепление сотрудничества с партнерами по НАТО на будущее.
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