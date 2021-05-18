Манчестер, Великобритания, , 19:29 — REGNUM 18 мая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч предпоследнего 37-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 по футболу «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. За час до матча команды назвали стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Бригада арбитров: Ли Мейсон | Саймон Беннет | Эдриан Холмс | Энтони Тейлор | Саймон Хупер.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа — Виктор Линделеф, Люк Шоу, Аксель Туанзебе, Аарон Ван-Биссака — Поль Погба, Фред, Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш, Мейсон Гринвуд — Эдинсон Кавани.

«Фулхэм»: Альфонс Ареола — Тим Рим, Тосин Адарабиойо, Джо Брайан, Бобби Рид — Марио Лемина, Адемола Лукман, Гаррисон Рид — Фабио Карвалью, Иван Кавальеро, Андре-Франк Замбо-Ангисса.

«Манчестер Юнайтед» с 70-ю очками идет на второй позиции в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» с 27-ю очками занимает восемнадцатую позицию в зоне вылета.