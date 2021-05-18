Брдо, , 23:28 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович 17 мая в ходе саммита Брдо-Бриони высказался против наложенных Болгарией условий для начала переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик назвал «невозможными» требования Болгарии изменить школьные учебники истории в Северной Македонии. По словам Милановича, Болгария покушается на «интимное пространство» страны, чего не должно происходить.

Напомним, Болгария осенью 2020 наложила вето на переговоры о вступлении Северной Македонии в НАТО.

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