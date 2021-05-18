Брюссель, , 19:27 — REGNUM Призыв о прекращении огня к участникам конфликта Израилю и Палестине одобрен 26 странами из 27 на экстренном заседании Совета ЕС, сообщил 18 мая журналистам верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель «Текст [решения Совета ЕС] говорит, что приоритет сейчас — немедленное прекращение огня, защита гражданского населения и гуманитарный доступ».

Глава европейской дипломатии добавил, что общее решение не поддержало одно государство. Он отметил, что ЕС будет работать над урегулированием конфликта Израиля и Палестины в рамках «международного квартета» (в который, помимо ЕС, входят Россия, США и ООН).

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