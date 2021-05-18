Буэнос-Айрес, , 20:39 — REGNUM Аргентинские фермеры приостановили торговлю говядины в знак протеста против 30-дневного запрета правительства на экспорт мяса, направленного на снижение внутренних цен. Об этом 18 мая сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление ведущих производителей страны.

«Производители отвергают запрет на экспорт, который, несомненно, нанесет ущерб всей Аргентине», — говорится в совместном заявлении четырех главных сельских ассоциаций страны, объявивших о девятидневном прекращении торговли скотом с 20 мая в знак протеста.

Правительство Аргентины заморозило экспорт говядины на 30 дней, чтобы урегулировать ситуацию с ценами на внутреннем рынке. О дате, с которой запрет на экспорт мяса вступит в силу, официально ещё не объявлялось.

ИА REGNUM напоминает, по объёму поставляемого в Россию мяса Аргентина занимает четвёртое место после Белоруссии, Бразилии и Парагвая.

Отметим, что опасения по поводу того, что в России может подорожать импортное мясо — полностью оправданны.