Вашингтон, , 19:15 — REGNUM О праве Израиля на самооборону и защиту гражданского населения заявил 18 мая в ходе телефонных переговоров с израильским министром обороны Бени Ганцем глава Пентагона Ллойд Остин, сообщили в пресс-службе американского ведомства.

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Выразив сожаление в связи с гибелью мирных жителей Израиля и Палестины в ходе обострение арабо-израильского конфликта, глава Пентагона выступил за прекращение боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о том, что США выступают за «принцип сосуществования двух государств» — Израиля и Палестины.

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