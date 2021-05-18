Саранск, , 19:05 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов встретился с членами общественной группы «Друзья Саранки» и обсудил с ними проекты обустройства городских территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

Организатором группы является архитектор Евгений Ширчков. В свободное время молодые люди благоустроили участок реки до моста по улице Ботевградской. Остальная территория пока замусорена и труднодоступна.

Здунов подчеркнул, что проект благоустройства набережной будет в обязательном порядке проработан городскими властями.

«Это самый центр города, поэтому очень важно придать речке ухоженный вид, чтобы эта территория стала комфортным для жителей и гостей города прогулочным маршрутом», — считает руководитель республики. Он добавил, что необходимо разработать комплексный проект благоустройства совместно с экологами, чтобы не нарушить экосистему реки.

Властям Саранска было поручено взять на проработку идеи общественной группы, которые были представлены Здунову на встрече, и выстроить дальнейшее взаимодействие.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в регионе идет общественное голосование за выбор объектов, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Кроме набережной Саранки, во второй этап голосования прошли проекты сквера Подольских курсантов по улицам Гагарина — Комарова и бульвара Эрьзи. Голосование на портале 13.gorodsreda.ru продлится до 30 мая.