Шэньчжэнь, Китай, 18 мая 2021, 19:01 — REGNUM В китайском городе Шэньчжэнь внезапно зашатался 73-этажный небоскреб SEG Plaza, сообщает 18 мая ВВС.
Посетители расположенных в нем многочисленных магазинов поспешно удалились из здания 300-метровой высоты.
Высотное здание было построено около 20 лет назад. Недавний технический осмотр не выявил никаких повреждений или дефектов фундамента.
Землетрясений в этом регионе не фиксировалось. Скорость ветра в городе в этот день также не является критической.
Информация уточняется.
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