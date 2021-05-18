Шэньчжэнь, Китай, , 19:01 — REGNUM В китайском городе Шэньчжэнь внезапно зашатался 73-этажный небоскреб SEG Plaza, сообщает 18 мая ВВС.

Посетители расположенных в нем многочисленных магазинов поспешно удалились из здания 300-метровой высоты.

Высотное здание было построено около 20 лет назад. Недавний технический осмотр не выявил никаких повреждений или дефектов фундамента.

Землетрясений в этом регионе не фиксировалось. Скорость ветра в городе в этот день также не является критической.

Информация уточняется.

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