Москва, 18 мая, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Российские банки в марте 2021 года ввезли в страну 997,7 миллиона евро наличными, что является максимальным показателем с кризисного марта прошлого года, следует из данных Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По сравнению с предыдущим месяцем ввоз европейской валюты в страну в марте вырос на 41,8%. Ввоз наличных долларов увеличился на 26,8% — до 697,1 миллиона долларов.

В целом кредитные организации за месяц ввезли в Россию максимальный объем валюты с начала текущего года — 1,7 миллиарда долларов, что на 34,3% больше, чем месяцем ранее.

Сообщается также, что за март банки вывезли из страны иностранной валюты на 282,1 миллиона долларов, в том числе американской валюты на 196,7 миллиона долларов, европейской — на 82,9 миллиона.