Брюссель, , 18:55 — REGNUM Встреча главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли состоялась 18 мая в Брюсселе, сообщили в Пентагоне.

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Уточняется, что темой переговоров Киева и Вашингтона стала «ситуация с безопасностью в Восточной Европе». Американская сторона в заявлении упоминает об Украине как о «ключевом партнёром НАТО», который якобы занимается «поддержанием мира и стабильности в Европе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре дня назад американская делегация побывала в зоне боевых действий на границе Донбасса и Украины.

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