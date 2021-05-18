Киев, 18 мая, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Верховная рада Украины проголосовала за снятие Максима Степанова с должности главы министерства здравоохранения, сообщает 18 мая пресс-служба украинского парламента.

Moz.gov.ua Максим Степанов

Голосование проходило на внеочередном заседании. За такое решение проголосовали 292 депутата при минимуме в 226 голосов.

Напомним, ранее Степанову предъявляли претензии за неспособность противодействия эпидемии коронавируса. Сам Степанов при этом заявлял, что на Украине остались лишь «очаги» медпомощи, а система здравоохранения разрушена полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, Максим Степанов возглавил минздрав Украины в марте 2020 года. Ранее он занимал должность главы Одесской областной администрации.