Лондон, , 18:44 — REGNUM 22-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» и национальной сборной Норвегии по футболу Мартин Эдегор высказал желание остаться в лондонском «Арсенале» на следующий сезон. Об этом 18 мая сообщила газета Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне, выступая за «Арсенал» на правах аренды, Мартин Эдегор принял участие в двенадцати матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Тоттенхэма». В рамках Лиги Европы на счету футболиста один гол в шести играх.

Мартин Эдегор перешел в «Реал» в 16-летнем возрасте из норвежского «Стремсгодсет» «Сливочные» отдали за полузащитника 2,8 миллиона евро.

За свою карьеру футболист также успел поиграть за «Херенвен», «Витесс» и «Реал Сосьедад». Причем, лучший свой сезон Эдегор провел в «Витессе» под руководством Леонида Слуцкого (9+12 очков по системе гол+пас в 35-ти матчах).