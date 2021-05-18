Челябинск, , 18:44 — REGNUM Шестеро подозреваемых в похищении арматуры со стройплощадки в микрорайоне Парковый в Челябинске задержаны сотрудниками вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии, сообщили 18 мая в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл поздно вечером накануне, 17 мая. Бойцы Росгвардии выехали на место происшествия — стройплощадку по улице Бейвеля, где неизвестные загружали арматуру в прицеп автомобиля «Нива».

Проверка документов показала, что злоумышленники — ранее судимые жители города Чебаркуля, города Миасса и Уйского района Челябинской области. Они были переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.

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